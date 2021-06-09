【本報訊】港交所（388）早前建議重選獨董須經獨立股東批准，另規定公司須委任至少一名女性董事入局，香港上市公司商會及香港獨立非執行董事協會昨日就文件討論，其中獨董協會企業管治委員會主席羅卓堅表示，不認同當局將資深獨董標籤為獨立性有問題，反建議可提高獨董在董事會的佔比，認為不但可解決獨立性的憂慮，亦可減輕獨董的工作量。

聘首席獨董效果成疑

香港上市公司商會總幹事黃明偉則指出，對於基金公會提出上市公司聘用首席獨董與投資者溝通，他認為效果成疑；此外，如在遴選獨董過程中，摒除大股東參與，在香港的情況說不過去。至於投資者關係協會主席陳綺華亦指，她對委聘首席獨董的做法有保留，原因是獨董本身非參與公司日常管理，卻要承擔更多責任去和投資者溝通，未必是好事。

羅卓堅指，獨董的功能可讓上市公司付出相對廉宜的價錢，取得專業意見。他支持公司披露遴選獨董過程，但不認同該所將資深的獨董標籤為獨立性有問題，亦不應禁止公司為獨董給予帶與表現績效有關的股本權益酬金，因為現時已規定獨董不可持有公司超過1%股權。

晶苑（2232）首席財務官李偉君認為，選擇獨董講求專業性，並認為若要發揮首席獨董與投資者溝通的有效性，最終需要高級的投資者關係人員及執行董事支援，變相增加成本。與其要委聘首席獨董，不如提高獨董的專業性。