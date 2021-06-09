【本報訊】內地PPI創近13年高位，市場關注美國即將公佈的通脹數據表現，觀望氣氛濃厚，港股成交創一個月新低。而恒指除了在6月首天上升，此後六個交易日均見紅，累插725點或2.5%。

恒指昨日全日窄幅上落，早市最高升78點，至28771點，午後一度倒跌93點，至28687點，最終收報28742點，跌38點或0.13%。大市全日成交額僅1,164億元，為逾一個月新低。國企指數報10704點，跌24點或0.23%；科指跌8點或0.11%，報7972點。

小米美團增聘人手

金利豐證券研究部執行董事黃德几指，iBond、新股凍結大量資金，加上市場觀望中美關係、美國經濟等因素，令大市交投淡靜。不過他指市民消費力浮現，看好本地股，並指不單零售、飲食，奢侈品的生意也回升，連帶地產股亦回勇。

光大新鴻基證券策略師伍禮賢指，對上一次升浪由27700開始，累升1,800點，以一半為回調目標，28700應有支持。企穩後當新經濟股回勇，即可帶領大市挑戰29000。

另外，小米（1810）正在招募團隊進軍手機晶片市場，同時與相關IP供應商進行授權談判，據悉小米會先從周邊晶片入手。美團（3690）亦有擴張的計劃，據內媒報道美團打算一下子招聘6萬人，主要是物流、地推等基礎崗位所需。