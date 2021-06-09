【本報訊】樓市持續向好，不少投資者及機構趁旺市拋售物業，其中「磁帶大王」陳秉志最新連沽指標甲廈中環中心中層五伙單位，套現近3.8億元。

市場消息指，中環中心39樓01、07、11、12及13室，面積由1,995至2,769方呎，新近全數易手，成交價介乎6,116.87萬至8,924.11萬元，呎價為30,661至32,737元，整批單位合共套現約3.8億元。其中01室，約2,726方呎，以8,924.11萬元轉手，呎價約32,737元，屬是次成交最貴單位。

事實上，市傳陳秉志為求「甩貨」，早前向每個單位買家劃一回贈1,000萬元「裝修費」，變相減價出售，而上述成交單位呎價或全數低於3萬元，包括最高成交呎價或僅約29,067元，較兩年前首度拆售時、市傳呎價高見48,435元，低近四成。

英基再賣壽臣山豪宅

另一方面，據土地註冊處資料，壽臣山壽山村道18號松栢花園4座一單位，實用面積2,015方呎，早前以7,808萬元易手，呎價約37,093元。資料顯示，上述單位原業主為主辦國際學校的英基學校，其早於1983年以1,000萬元購入松栢花園多個物業，包括今年初亦以7,350萬元售出屋苑另一單位，即半年內沽出兩個單位，合共套現約1.51億元。