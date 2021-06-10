市區可供發展土地匱乏，市建局加快推地。市建局最新公佈，大角嘴橡樹街 / 埃華街發展項目由Charming King Limited的全資附屬公司達創集團以8.161億元投得，相關公司為建灝地產旗下子公司，中標價貼近市場估值上限。

大角嘴橡樹街89至98號及埃華街1至5號，地盤面積約6,663方呎，可建樓面面積約59,966方呎，涉及約75伙住宅單位。以中標價8.161億元計，每呎樓面地價約13,609元。當時市場估值約6.6億至9億元，每方呎樓面地價介乎1.1萬至1.5萬元，是次中標價貼近市場估值上限。

項目需以一筆過前期費用決勝負，以價高者可投得項目。另市建局規定，項目賣樓收益達到12.5億元後，需與當局分紅，其中首3,000萬元分紅比例為20%，及後每增加3,000萬元，相關比例將遞增10%，最高為50%。上月截標截獲14份標書，市建局都詳細列出入標發展商，包括長實（1113）、華懋、信置（083）、遠東發展、莊士中國（298）、萬科香港、路勁（1098）、嘉華（173）、英皇（163）、會德豐及德祥地產（199）

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