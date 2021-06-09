【本報訊】由賭王何鴻燊二房長女何超瓊打骰的信德集團（242）涉足賭業、房地產、旅遊等多項業務，最新則「踩入」新加坡市場，於當地推售集團首個獨資住宅項目「柏皓」，一個月內連沽13伙單位，料呎價更創當地新高。

信德集團行政主席何超瓊指，柏皓位處新加坡湯林生路18號，提供54伙，實用面積由1,432至5,899方呎。項目於上月開售，目前已沽出13伙；其中頂層一複式單位，實用面積約5,899方呎，採用四房間隔，早前以近1.99億港元售出，呎價高見3.38萬元，創下當地住宅呎價新高紀錄。

何超瓊表示，集團於當地亦持有另一豪宅項目「蘭心居」，僅設有14伙，惟項目將不作公開發售。她續指，集團進軍每一個地區或國家，均希望在基礎上作長年發展，故短期內未有考慮於集團現有發展地區以外，再設據點。

何超瓊料港樓價續升

對於本港樓市走勢，何超瓊認為市場氣氛於疫情下持續升溫，可見港人對整體環境抱有信心，本港樓價將可維持升勢，並相信未達至炒樓狀態，而目前市場仍以用家為主。集團未來將密切留意本港發展機會，等待合適時機作投資。

去年疫情重挫全球經濟，旅遊、零售等多個行業備受打擊。她坦言，信德集團旗下賭場、船務等多個業務今年亦難免錄得虧損，但相信集團房地產等其他業務範疇收益將可抵銷上述損失。