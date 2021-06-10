太古（019）旗下包裝水品牌Bonaqua宣佈重建品牌，將礦物質水包裝更新設計、加入可回收物料等，更將會推出無招紙礦物質水在電商售賣。可口可樂中國公司香港、台灣、澳門及蒙古區業務副總裁華威添表示，冀透過更環保擴大市佔率。

Bonaqua將於本月21日推出無招紙礦物質水，並透過太古可口可樂e-Shop及多個本港電商平台發售。華威添表示，概念是參考可口可樂公司在日本的成功例子，因礙於本港零售貨品必須貼上條碼及營養標籤，故將無招紙水放到網上銷售可減少浪費。

冀擴市佔率

華威添指出，消費者越來越重視可持續發展的消費，包括會接受無招紙產品，期望新包裝會提供更好體驗，並將目前已是全港第一的飲水用市佔率，擴大至香港第一的「可持續水品牌」。他又指，香港Bonaqua品牌在全球領先，因此會先在香港重塑品牌，其後新品牌活動會在俄羅斯、蒙古等全球推動，以取得協同效應。

被問今次品牌重塑計劃的投資金額及會否加價，華威添均未有正面回應，僅打趣稱：「有句話說『你可以買平價手錶或者勞力士，但可口可樂售價都是一樣』，這句話都適用在Bonaqua身上。」他指出，今次活動會對原材料成本帶來影響，但Bonaqua會努力讓消費者負擔得起，並透過提高效率節省成本，成果亦會與消費者分享。

Bonaqua今次重建品牌，包括將傳統Bonaqua礦物質水沿用100%的rPET再造膠料外，會加入回收資訊；新推出的罐裝微氣礦物質水包裝是可回收鋁罐，亦有25%是 rPET物質，未來比例會逐步提升。至於即將推出的無招紙礦物質水，每支容量600毫升，以一箱15支出售，產品條碼及營養標籤改在紙箱顯示，銷售價會由零售商決定。

太古可口可樂因應「全球零廢棄」願景制定了多項目標，包括目標在2025年前，100%主要包裝將可回收；2030年前，50%主要包裝將由50%的可回收物料組成；2030年前，每棄置一個膠樽，就要從環境中消滅一個膠樽。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略