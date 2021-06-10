幾日前《華爾街日報》一名記者在Twitter分享一幅圖，顯示2020年各國家庭負債增長，名列前茅的是內地，以增加17,000億美元跑贏全世界。視覺震撼，圖片未幾即出現於香港社交網絡。乜爆物爆之類的終極解讀，放長雙眼之類的一廂情願，不在話下。

有圖未必有真相，此圖實在有點嘩眾取寵。一來，將經濟規模考慮在內，內地家庭負債的升幅雖仍數一數二，但沒有領先以倍計那樣誇張。二來，以家庭負債與GDP比率計，內地現時水平為六成，跟其他國家比較其實不算突出，至少就比美國和香港要低。

不過，內地家庭負債佔GDP比率近年確有顯著升幅，過去十年穩步上揚，由兩成升至六成，但這跟金融危機末日將至未必有關。需求方面，內地樓價過去十年有不錯升幅，資產價格上升的結果是家庭信貸局限放寬，亦即更容易借錢。供應方面，內地金融市場始終相對落後，隨著科技進步和信貸市場漸趨成熟，借錢只會愈見方便。在這些供求因素之下，家庭負債上升不足為奇，也不是壞事。

真正值得留意的，反而是規模大得多的企業債。正常情況下，當債主擔心企業無力還債，就會怕其他債主快自己一步，於是所有債主都怕蝕底紛紛追債，形成骨牌效應，本來沒有問題的企業都波及中招，導致債務危機。至於不正常的內地，中央則可運用權力從中「調解」，強行令追債過程「可防可控」地進行。這一隻「有形之手」過去有效，關鍵就在此招會否終有一日失靈。

曾國平

美國維珍尼亞理工大學經濟系副教授

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