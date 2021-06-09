近期大市成交明顯減少，加上恒指10天、20天、50天和100天移動平均線聚埋一齊，看來港股似有下探之勢。不過，指數走勢疲弱並不代表沒有獵物，只要大家細心留意市場手影和動態，相信找到好股來炒亦不太困難。

最近歐洲的疫情顯著改善，筆者的愛股新秀麗（1910）在過去三星期突然展現強勢。從日線圖來看，新秀麗的股價在一個月內已升了四成，周三的收市價更創下一年新高，顯示這隻受惠經濟復蘇的股票已進入一個較快速的上升趨勢，如果投資者在近期買入新秀麗，可以繼續坐貨，短期目標是20元。

另一隻炒股四環醫藥（460）近期動作多多，除了不斷擴充醫美產品線外，其集團附屬也有幾隻藥物獲批開展臨床試驗。從集團發展角度來看，醫美將是其盈利引擎的新動力，但研發藥物的本業也會繼續維持，對四環來說，這反而可以鞏固集團的長線發展，有利股價上升。

現時筆者最擔心是內地股市未能展現突破，這會窒礙港股的走勢。此外，美國聯儲逆回購使用量再創新高，反映美國銀行體系已水浸，難以吸納更多量寬所製造出來的流動性，看來大家都要有心理準備，聯儲局將在年底前減少買債了。

關焯照

經濟學家