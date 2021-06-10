樓市氣氛持續升溫，多個全新盤如箭在弦推售，其中新地（016）旗下天水圍Wetland Seasons Park已屆交樓階段；同區毗鄰另一個項目最新命名作「Wetland Seasons Bay」，並分3期發展，其中第一期料最快本月可獲預售樓花同意書，隨即進行推售。

新地副董事總經理雷霆指，Wetland Seasons Parks目前累售逾95%單位；集團旗下、位處毗鄰的另一期項目最新命名為「Wetland Seasons Bay」，料可於月內獲批預售樓花同意書，隨即展開銷售部署。

新地代理總經理胡致遠補充指，Wetland Seasons Bay分3期發展，前臨天水圍濕地公園觀賞區，總伙數約2,000伙，其中標準單位佔約85%。項目第一期將提供1,224伙單位，分佈於6座、9至10層高大樓，以及10座、6層高別墅。單位戶型將由開放式戶，涵蓋至三房；另亦設有特色單位。項目現時已接近「平頂」階段，預計關鍵日期為明年6月30日。

胡致遠續指，項目與Wetland Seasons Park同樣採用低密度、1.5倍作發展；而商業樓面則較該項目多約五成，面積高達3萬方呎。

至於下半年推售計劃，雷霆表示，除了上述Wetland Seasons Bay，集團將陸續推出西鐵元朗站Yoho Hub、北角海璇貨尾、元朗Park Yoho第三期，以及太子道西Prince Central等項目。雷續指，一、二手交投持續活躍，兩者均較去年同期升近一倍；相信疫情持續緩和，各地有望於下半年通關，市民置業信心續強，樓市氣氛將維持旺勢。

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