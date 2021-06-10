滙豐指出，疫情不單改變了人們工作、購物及外遊習慣，同時影響他們在理財方面的行為模式。滙豐最新研究顯示，香港的個人客戶去年增加股票投資及購買保險產品。疫情同時加快零售業的變革，消費者紛紛轉移至網上平台，選購日常必需品。

研究顯示，滙豐客戶傾向投資股票及購買保險，反映他們希望增加風險資產回報，以及在財務上積極應對不確定性。客戶於2020年在香港股票交易的總數上升84%。面對前景不明朗，客戶在家居、人壽（不包括年金計劃）及醫療保險的投保金額分別上升110%、9%及22%。

疫情持續帶動消費者轉移到網上消費。滙豐客戶去年以信用卡在網上購物次數的增幅為24%。因應各項社交距離措施，市民留在家中的時間增加，家庭用品的網上消費按年大幅上升 60%。基於外出用膳的限制,不少人重拾在家煮食的樂趣，食品雜貨的網上消費亦增加61%。

隨著外出時間減少，滙豐客戶更著重家庭娛樂，願意花費於數碼產品，電子/網上遊戲及其他網上串流服務的消費增加63%。經濟放緩似乎未有影響千禧一代客戶（18至30歲）的消費能力，他們去年在網上購物的次數有30%增幅，總消費亦增加20%，預期購買力在疫情過後仍然會保持充裕。

根據另一項滙豐調查，在疫情的旅遊限制之下，51%受訪者在2020年減少旅行開支，平均每人節省1萬元，其中大部分存放於銀行戶口，或轉用於投資。

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