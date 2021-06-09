美國通脹數據升溫，加上歐洲和加拿大等央行本周議息，令市場揣測有更多央行鴿派立場軟化，令滙市近日處橫行格局。非美貨幣中，英鎊和加元走勢回軟。

美滙指數昨日早段在90點邊緣窄幅上落，過去一周，7大主流貨幣變幅不多。值得留意是，德銀貨幣波動指數周二曾跌至16個月低位，凸顯滙市處牛皮格局。

美國4月份核心PCE（個人消費開支）按年升3.1%，是1992年7月以來最大升幅，意味通脹正在升溫，市場揣測會否促使聯儲局改變沿有的「放水」立場。央行動態方面，加元大央行昨日議息，市場預期息率不變，焦點落在會後聲明會否進一步就縮減資產購買規模放風。翌日輪到歐洲央行議息，市場也料按兵不動，目光在是聚焦ECM會否放風收縮購買債券的規模。

非美貨幣中，受惠加央行早前發表鷹派訊息，加上油價高企，造就加元本月初一度升見1.2007兌1美元的6年高位，但1.2關口屢攻不破，昨日在1.21算樓上徘徊。至於英鎊，在疫情確診宗數回升，英國政府對於是否按原定計劃於6月21日解除疫情限制仍有變數，也是英鎊未能更上層樓，挑戰1.4248美元高位的原因。英鎊昨日低見1.4146，與上周收市1.4157美元低10點子。

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