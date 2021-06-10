適逢港鐵屯馬線即將通車，區內發展亦隨之加快。市區重建局最新公佈，將於明日（11日）起就土瓜灣庇利街/榮光街項目，邀請發展商遞交合作發展意向書；並於本月25日截收。

上述項目地盤面積約79,718方呎，最高可重建樓面面積約71.7463萬方呎，屬繼2014年9月觀塘市中心重建項目、即現時信置（083）凱滙，面積涉及近150萬方呎，近6年以來最大型市區重建項目。

資料顯示，中標者須按協議中，列明有關九龍城及土瓜灣小區發展項目總體設計上的要求，與毗鄰重建項目產生協同效應，以達致整個小區的重整及規劃更完整及一體化，促進該小區的連接性和步行環境，並以更豐富的「地方營造」及智慧元素，提升該區的宜居性。同時，中標發展商亦須按相關協議中所列明的標準與品質、可持續發展和智能系統的要求，以興建新發展項目。

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