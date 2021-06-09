全城谷針僱主手法有辣有軟，接種亦成為監管當局首要關注。金管局上周二去信要求銀行界，鼓勵與客戶經常有面對面接觸或執行關鍵支援功能的員工，盡快接種或每隔兩周檢。但據悉業界對操作過程或涉員工私隱及法律爭議有擔憂，經金管局澄清後，銀行公會昨向會員行發信轉達該局三項修訂，包括銀行可否索取僱員出示接種或病毒檢測證明，就此該局需進一步向個人資料私隱專員公署釐清後再作處理。

銀公發言人回應本報，確認昨天向會員銀行發信，釐清有關員工接種疫苗的指引。

據了解，除了私隱問題要尋求澄清外，金管局亦對檢測採樣方式放寬修訂，該局經諮詢相關醫療當局後，對員工若因醫療緣固無法接種，每隔兩周定期檢測的有效識別方式，由上周二（6月1日）信件規定只可用鼻腔及咽喉合併拭子樣本，現時放寬至可接納深喉唾液為另一選擇。

自行採集的深喉唾液樣本收集包，在各地鐵站、郵局或醫管局指定門診可免費提取，而鼻腔及咽喉合併拭子自願檢測則每次收費240元。幾位不願具名銀行界主管說，放寬檢測選擇可減低員工若定期檢測，衍生費用由銀行抑或員工承擔的爭議，深喉唾液安排亦較靈活彈性；消息亦指，現時業界傾向不索取員工接種或檢測結果證明，以信為本避免踩私隱界線，而選擇鼻腔及咽喉合併拭子檢測所涉收費承擔，業界亦希望能尋求一致共識。

銀公信件第三項修訂為，銀行向金管局提交預期接種的部門及員工數目清單時（由6月1日計兩周內），不必再細分當中接種或檢測數目，銀行亦毋須定期更新資料，直至金管局提出進一步指引為止。至於銀行高層是否需列入接種清單，由各行按本身狀況決定。

傳銀公今日再與銀行開會傾接種

有消息說，銀公今日將與銀行界再開會「講打針」。金管局上周二向銀行發信推動相關員工打針，但業界對當中操作存疑，提交清單又迫在眉睫，故銀公旗下小組，上周四再透過zoom會議向該局查詢，銀公昨發信轉達幾項修訂。

對於報道指有機構向員工發強硬措辭信件，要求接種比率達某一水平否則或啟動節約行動，大律師陸偉雄表示，打針與否僱主不能勉強亦無法理依據，若有明確訊息指涉裁員與打針掛鈎，更可能踩法律紅線，即使沒有踩界，公眾對大機構如此做法觀感亦不理想。

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