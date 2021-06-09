【本報訊】內地上月底推出「三孩」政策，試圖為提升生育率力挽狂瀾，相關概念股前景本被看高一線。惟奶粉一哥中國飛鶴（6186）董事長公開「訴苦」，直指接種者在疫苗注射後半年內不能懷孕，預計嬰幼兒奶粉的銷量在接下來一、兩年將現「斷崖式下跌」。

消息昨日在市場傳開後，乳業股普遍急跌3%至5%。飛鶴同日立刻「補鑊」，擬動用不超過2億美元資金以回購股份，但該股仍挫6.6%收場。分析指，有關言論令投資者對主力做嬰幼兒奶粉業務的公司出現戒心，皆因銷售或將受直接衝擊，市場將關注疫苗對生育帶來的不確定性；而三孩政策對生育概念股的利好亦要較長時間才有望反映於股價。

多間內媒撤回報道

內媒報道，中國飛鶴董事長冷友斌出席企業論壇時表示，「因為注射疫苗影響，很多父母6個月內不能懷孕，預計奶粉銷量在接下來一、兩年，將出現斷崖式的下跌」。多個內地媒體其後撤回有關報道，並引述冷友斌指飛鶴逐漸挽回內地消費者的信心。

冷友斌在會上亦指，嬰兒出生率持續下降，對嬰幼兒奶粉企業考驗更為嚴重，故公司在產品使用周期上做了大量的投入和研發，現時擴展至兒童奶粉、孕產婦奶粉、成人功能性奶粉等。據2020年業績報告披露，飛鶴嬰幼兒配方奶粉產品的營業額按年增長41%，至約176億元人民幣，佔總營業額高達95%；毛利率亦達74.1%。

飛鶴昨明顯在一眾乳業股中跑輸，北水亦淨沽該股1.6億元。飛鶴昨開市初段急跌8.5%，見18.84元的一個月低位，尾市跌幅收窄至6.6%，收報19.24元。現代牧業（1117）及澳優（1717）分別跌4.8%及3.8%，蒙牛（2319）更逆市彈4.9%。

斥近16億回購股份

集團發公告指，董事會計劃由昨日起，動用不超過2億美元（約15.6億港元）資金回購股份，佔已發行股份總數不超過10%；回購資金來自現金儲備及自由現金流。公司表示，管理團隊有信心實現2023年的中期目標及2028年長期經營目標，並認為股份回購計劃將符合公司及股東的整體最佳利益。

光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，若然飛鶴董事長的言論屬實，將對奶粉股造成衝擊，內地目前冀望上半年有四成人口能接種疫苗，「半年時間生不到小朋友的話，這些奶粉股在未來半年有較大空檔期，對盈利影響相當之大」。不過，其言論真確性仍存疑，昨日奶粉股下跌除因市場氣氛造成，亦與內地CPI數據遜預期有關。他又指，生育概念股在三孩政策公佈後，升幅非常誇張，短期基本面未必可支持升勢，「若股價回落，加上有相關教育、住屋等配套登場，或是入場時機」。