中國面對通脹危機升溫，反映通脹的消費者物價指數（CPI）創8個月高位，而5月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年升9%，增速為2008年以來最高。中國人民銀行行長易綱預計，今年CPI呈前低後高走勢，全年平均漲幅將在2%以下。

易綱今早在「陸家嘴論壇」上演講時表示，中國的經濟運行處於合理區間，物價走勢整體可控，亦指出「目前國內利率水平雖比主要發達經濟體高一些，但在開發中國家和新興經濟體中仍相對較低，總體保持在適宜的水平，有利於各市場的穩定健康發展。」

易綱又指，關注人口老齡化會令居民預防性儲蓄上升、消費意欲下降和抑制通脹，認為以資本和勞動力投入推動經濟增長模式難以為繼，未來要透過一系列改革釋放增長潛力。

而工業生產者出廠價格指數（PPI）升幅高於市場預期，易綱指，中國今年PPI增幅比較高，與去年PPI負增長形成的比較低基數有關，所以應該用去年、今年和明年連續三年的整體市場來觀察PPI的變化。

另外，他強調外部疫情形勢、宏觀政策都有不確定性，對來自各方面的通脹和通縮的壓力都不可以掉以輕心，並建議貨幣政策應該以穩為主，尤其是注重跨周期的供求平衡。

而中國銀行保險監督管理委員會主席郭樹青亦在論壇上表示，認為世界各地推出經濟刺激措施時，貨幣政策達到前所未有的寬鬆程度，在短期內雖能穩定市場，但同時亦導致通脹，並認為通脹會持續一段時間，不像專家預測般短暫。

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