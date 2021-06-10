挾鄰近多間名校的何文田新盤VAU Residence，記者直擊該盤實況。項目仍在樓花期建築階段，地理位置距離傳統名校如拔萃男書院附屬小學、九龍華仁書院、香港培正小學及香港培正中學等，徒步前往都是15分鐘內步程，加上位處內街，位置屬旺中帶靜。

剛公佈以平均折實呎價24,519元開賣的何文田新盤 VAU Residence，不足500萬元可入市新樓，記者親身前往樓盤，正位處自由道與勝利道交界，沿勝利道或梭椏道轉出10分鐘步程抵達香港培正中小學及香港培正中學。

向油麻地方向，步行15分鐘可到九龍華仁書院，再向前方為廣華醫院。若向亞皆老街方向，同樣步行約15分鐘已到達拔萃男書院附屬小學，除了鄰近三所名校，物業樓下勝利道，多為寵物店，亦有診所及別具格調餐廳。

現場所見，樓下已分別有兩間超級市場，並且有不少食肆，而且距離旺角市中心不過數街之隔，位置「旺中帶靜」。不過無論是前往旺角東站或港鐵旺角站，都需要10至15分鐘路程，窩打老道則設有不少巴士路線。不少代理已在樓盤周遭擺設街站，並且派發傳單招徠，邀請途人參觀示範單位，更指會有專車接送。

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