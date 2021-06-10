有線（1097）今日舉行股東會，主席邱達昌在會內自爆女兒曾經向騰訊（700）管理層馬化騰及劉熾平會面盼能合作，「仲早過寰亞（8075）」。（日前寰亞宣佈獲騰訊入股）

邱續指，知道騰訊旗下有很多劇集資源，「我就羅曼蒂克咁話如果無用，不如入股，再喺cable播」，怎料騰訊總裁劉熾平後來拒絕，「好老實講，佢哋覺得old fashion！」加上部份劇集只是外購，未必有香港版權，最終令交易告吹。

本報正就此事向騰訊發言人查詢。

揚言要打老年市場

談到公司路向，邱達昌直言有線要走「老年人」市場，稱香港60歲人口會爆炸性增長，對比年青人忠誠度更加高，將集中資源在健康節目，亦指電視廣播（511，TVB)翡翠台及明珠台廣告客戶下跌，新聞台走勢相對平穩，故有線新聞台不是會被放棄。

公司年初與控股股東永昇亞洲達成長期可換股證券認購協議，涉資2億元。邱達昌指現時公司現金流約3億多，談到公司股價，直言「電視戰比我想像中難打好多」，並指去年因政府保就業，令公司EBITDA接近收支平衡，今年目標是仍要打和。問到今年度是否需要再供股，他稱「答唔到」。

談到公司早前跟卓悅（653）合作電子商務及廣告業務，邱達昌指看中對方網上平台成功，但公司主席遭前股東入稟追債，更涉及董事之間糾紛，問到會否影響合作，他指：「依啲係佢哋嘅事，唔會理。」

早前政府向三間免費電視台提供奧運電視轉播權，邱達昌料公司會投放3000萬至4000萬元製作1,000小時節目，於7個頻道播放，包括港鐵車廂，數個OTT平台。問到與TVB有線合作推寬頻加機頂盒月費計劃，是否替對方宣傳，邱達昌表示對寬頻業務有幫助，4月推出至今「反應唔錯」，但未有確實數字。

讚新「有線中國組」有進步

去年有線新聞台大換血，不少記者以節省資源為由被裁，部份記者亦因此辭職，公司需再撥資源另聘記者。邱達昌明言，事件後收費客戶有下跌，相信是因其他平台如Netflix競爭影響，與新聞台無關。

邱達昌亦指，經部門調整後「新聞刺針」部門已恢復，但節目會易名。有記者問及邱達昌如何評價現時的「有線中國組」，他直言：「我唔覺得有線中國組有下跌，to be fair，有進步添」，指現時節目「有建設性讚、有建設性批評」，更直言：「以前節目有某一方面主觀，對新聞嚟講都唔係公道」。邱達昌指早前新聞部約90人離職，現時員工恢復至80人。

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