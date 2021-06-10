據《彭博》等外媒，根據全球監管機構的計劃，銀行持有比特幣和其他加密資產將面臨最嚴格的資本要求，以應付市場動蕩對金融穩定的威脅。

巴塞爾銀行監管委員會表示，銀行業正面臨加密貨幣帶來的更大風險，因為有洗錢的可能，聲譽挑戰和導致違約的劇烈價格波動，變相承認比特幣的地位。

小組建議銀行對比特幣和某些其他加密貨幣的風險權重設定為1,250%，根據8%的最低資本要求，意味著銀行可能需要為每一美元價值的比特幣持有一美元的資本。提案在實施前接受公眾提交意見，有可能隨市場變化而作出更改。

提案適用於穩定幣（和美元掛勾的加密貨幣）、去中心化金融（Decentralized finance、DeFi）及非同質化代幣（Non-fungible token、NFT），不過中央銀行的數碼貨幣不受此限。

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