樓市交投熾熱，有本地傳媒報道，由億京為首的財團向合和購入九龍灣國際展貿中心，作價105億元，總樓面177.5萬方呎，平均呎價逾5,900元，為今年迄今最大單物業買賣。

《星島日報》引述消息人士指，億京合組的財團就重建物業制定兩個計劃，包括重建成甲級商廈，以及向城規會申請將地皮改劃住宅用途並補地價，主要看中九龍灣國際展貿中心佔地大、接近啟德區，屬市區罕見的大型項目。有關收購已安排銀團貸款，由3間銀行組成。

除億京外，財團組合以信和（083）及資本策略（497）呼聲最大，因3間集團早於6年前已曾合作，合共以30億元投得九龍灣偉業街38號地皮，現址為富臨中心。

1987年，合和及長實（1113）聯手投得九龍灣國際展貿中心地皮，各佔5成權益，合和隨後買下長實權益，成為獨資發展商。該地皮原僅作工業及展覽用途，至2005年合和向政府補地價逾2億元，將部份樓面改作零售及寫字樓。

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