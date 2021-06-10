疫情下旅遊業經營困難，東瀛遊（6682）積極轉型，將荃灣綠楊坊旅行社分行改裝為旗下網購平台EGL Market首間實體店，今日（10日）正式開業。集團執行董事袁灝頣指，過去1個月實體店試業期間，帶動整體營業額升4成。創辦人兼執行董事禤國全亦透露，短期內將推出抽獎活動鼓勵市民打疫苗。

主掌網購業務的袁灝頣表示，EGL Market開業1年以來，營業額過千萬元，網購網站瀏覽量過百萬人次，並預計網購業務將貢獻集團在未通關前的主要收入。

她指，公司利用經營旅遊業的優勢，以及與多地政府的良好合作關係，將旗下旅遊專員化身成買手，為網店搜羅來自世界各地的直送產品。

她續指，網購業務會是集團的「第三版塊」，因此投資逾百萬元發展實體店，將以荃灣店作第一試點，亦計畫未來在全港開設多間實體點自取點，期望發揮線上線下互相引流的作用。

不過，袁灝頣表示不會改裝其他分行作實體店，指集團期望發展一站式服務，未來網店的顧客能夠參與旅行團到訪原產地，又透露正與盛產日本A5宮崎和牛的櫻花農場討論通關後帶團參觀的事宜。

集團年初公佈已遣散旗下全數120名導遊。袁灝頣指，實體店會優先聘用早前被遣散的員工，目前已重新聘請20至30名。

袁灝頣補充，集團希望透過抽獎支援旅遊業盡快復蘇，因此活動獎品主要會是旅遊產品。她也表示，店內接受八達通、AliPay及ＷeChat Pay三種電子支付方法，方便市民使用政府的電子消費券。

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