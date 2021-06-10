新盤市場熾熱，發展商加快腳步推盤。萬科香港旗下何文田新盤VAU Residence，公佈推售首批50伙單位，折實平均呎價24,519元，入場價低於「5球」，最平單位499.8萬元。首批單位設有疫苗優惠，買家有2.8萬現金回贈。

萬科香港執行董事周銘禧指，首張價單亦推出疫苗優惠，只要買家可以提供證明，可以獲得2.8萬元的現金回贈。周氏又指，是次開價可以形容為「何文田起動價」。

周銘禧指，項目開價參考同佢一及二手成交，希望開價可以為區內帶來起動作用。項目單位伙數並不多，每個單位都彌足珍貴，未來會視乎收票情況決定是否下周首輪銷售及是否加推。周銘禧又指，疫苗優惠只在首張價單使用，如果50伙買家全部使用，涉及資金總額為140萬元。至於是否於加推中應用疫苗優惠，則視乎屆時市況決定。

首批50伙單位，包括17伙開放式單位、27伙一房單位及6伙兩房單位，實用面積209至388方呎，折實售價499.7萬元至917.4萬元，折實呎價23,175至26,408元，折實平均呎價24,519元。其中50伙單位中有1伙折實售價低於500萬元，44伙低於800萬元。折實呎價較同區，新地旗下何文田Prince Central首批折實呎均價29,688元平足17%。

首張價單入場單位為5樓D單位，實用面積209方呎，開放式間隔，最高折扣優惠16%，折實售價499.8萬，折實呎價為23,914。萬科香港去年推出長沙灣新盤The Campton，首批單位呎價16,411元，呎價為當時近4年來最低呎價新盤。

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