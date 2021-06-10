智易東方證券行政總裁藺常念遭證監會暫時吊銷牌照7.2個月，由今年6月10日起至明年1月16日止。

今年3月智易東方證券因違反牌照及銷售等監管規定，被證監會譴責並處以罰款630萬元 ，證監最新發現有關違規行為及缺失可歸因於藺常念沒有履行負責人員兼高級管理層成員的職責。

由於藺在關鍵期間，容許智易東方向客戶提供委託賬戶管理服務，及直接向上市公司介紹客戶認購由這些公司所發行的非上市債券，故他直接導致智易東方違反了其發牌條件。

證監又指，藺亦表現出他基本上並不了解亦沒有妥善管理與智易東方的業務相關的風險，其行為未能符合作為持牌法團負責人員所須達到的標準，包括確保智易東方在向客戶作出建議之前，對非上市債券進行充分的產品盡職審查；在智易東方設立有效的系統以評估客戶的風險承受能力；確保智易東方就其向客戶提供的投資意見或建議備存文件紀錄；及確保智易東方向客戶披露其因成功配售非上市債券而從發行人收取的佣金。

在決定採取上述紀律處分時，證監已考慮到關情況，包括智易東方違反監管規定的情況嚴重，以及藺表現合作及願意解決證監會的關注事項。

藺常念回覆本報查詢時直言：「無辦法啦，會謙虛接納，堅定執行。」對於公司日常運作的影響，他笑稱：「我都唔重要，無問題嘅。」

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