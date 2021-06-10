財匯局近日十分出位，架空會計師公會自然成為熱門話題，業界都對此舉動十分震驚，不過對此我就不便多說了，以免之後連會計師牌都俾人釘埋。除此之外，財匯局上星期亦出了一個報告，指近75%的上市核數項目需要改進，亦缺失專業懷疑，並直言對大型會計師樓的表現感到失望。對於此結論，業界不少會計師都認為財匯局離地，雖說核數質素越好，對投資者的保障就越大，但事實上不少核數項目人手都相當緊拙，要做到如此高標準的核數根本不可能。財匯局僅指出核數需要更嚴謹，但對背後核心問題如人手配置卻不聞不問，無疑是治標不治本。

其實核數項目的要求近年已經越來越多，每年都有新加的核數程序，再加上會計政策經常推陳出新，核數師本已疲於奔命；不過同一時間，核數費用卻無相應增加，人手甚至不加反減，團隊年資亦越來越淺，經常加班精神欠佳。試問在此情況下，又如何能夠保障核數質素？當然冰封三尺非一日之寒，導致業界如此崎形的生態的原因多啲是，但要數最重要的因素之一，肯定非核數費用低迷莫屬。大家要知道，無錢就無人手，無人手就無可能做到財匯局的標準。經過業界多年來「搶爛市」的營運模式，其實很多項目已無法維持合理的人手安排，如果財匯局真心想提升行業質素，是否應在這方面加點引導和規範？例如財匯局會根據核數費用、人員分配、項目規模去評估資源是否合理，如發現不合理之處就要公司來年確保人手足夠並於再度查核，而人手嚴重缺乏的會計師樓更應面對罰款等懲罰。財匯局一味批評核數質素，卻不對症下藥，要求「蔗渣價錢做出燒鵝嘅味道」，實在是痴人說夢。

神仙丁

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