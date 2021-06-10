下午4時35分

德美利證券公佈，整體客戶在5月份淨賣出股票，但亞洲客戶是股票淨買入，偏好台積電（TSM）和京東（JD）等本地股票，以及其他非必需消費品和科技股，因而推高了亞洲地區投資者動向指數。展望未來，美國經濟正在緩慢地復甦，而市場的樂觀情緒似乎正在上升。

德美利旗下的客戶中，亞洲客戶的交易活動與整體客戶存在多種差異。亞洲客戶淨買入了台積電 ，Fastly （FSLY），京東及Teledoc Health（TDOC）；而其中，亞洲客戶連續第五個月淨買入了台積電 。在賣出方面，亞洲客戶出售了零售股Costco Wholesale (COST)、Facebook（FB） 及軍工股Lockheed Martin （LMT），而整體客戶卻沒有出售。

兩組客戶群同時錄得淨買入的股票為Tesla（TSLA）、超微半導體（AMD）和微軟（MSFT）；兩組客戶群同時錄得淨賣出的股票為諾基亞 （NOK）、輝瑞 （PFE）和沃爾瑪（WMT）。

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