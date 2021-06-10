有「亞洲樓王」之稱的山頂Mount Nicholson早前拆售車位，售價逾千萬貴絕全球，買家陸續曝光。據土地註冊處資料，1號車位，以1,011萬元售出，登記買家為邱明靜（QIU MINGJING）。資料顯示，邱明靜去年以私人名義購入Mount Nicholson一個分層單位，樓價約5.33億元，毋須銀行按揭「Full pay」買入。

Mount Nicholson 88號車位，亦以900萬元售出，為暫時登記售出最平的一個車位，買家為倪鶴桐（NI HE TONG）。倪鶴桐本身亦為Mount Nicholson業主，去年2月斥約4.9億元買入8樓C室，單位實用面積4,266方呎，屬四房四套間隔，呎價逾11萬元，當時獲一個車位認購權。

據土地註冊處資料，Mount Nicholson暫錄得6宗車位成交，4個造價逾千萬元﹔其中73、75及76號3個相連車位，每個以1,188.8萬元售出，買家為德永佳（321）執行董事潘浩德，是次合共斥資3,566.4萬元掃入「亞洲樓王」3個車位。

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