有傳媒報道指港視(1137)將會在未來7年內逐步退出網購平台營運商角色,轉型至科技推動者。不過香港電視副主席兼行政總裁王維基,隨即於社交媒體留言表示「這是一個唔(誤)解的報道」,強調港視無意退出網購市場。

港視隨後亦澄清,王維基指集團將電子商貿營辦商轉型至科技推動者,在香港引入更多競爭,協助建立更多有規模的網購平台,令香港消費者有更多選擇,集團會拓展科技推動者的業務範圍,但絕對無意退出本地的網購平台。

王維基出席GS1HK高峰會時表示,於未來7年會「淡化」他們作為網購營運者的角色(We will play down our operator role),並支緩其他有意搭建網上購物商場的營運商提供技術支援。不過有傳媒報道指他會「退出」網購平台,王維基立即於該報道下留言澄清,他真正的意思是「我們要在香港引入更多競爭,協助建立更多有規模的網購平台,令香港消費者有更多選擇。」

另外,王維基在會上亦表示,集團將與時裝零售商I.T合作,支援對方建立一個全新網上購物商場,預計會於今年第4季啟用,視旗下零售商可自行決定是否選擇讓產品同時在兩個平台上架,但或會被徵收不同佣金。

