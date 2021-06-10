有傳媒報道指港視（1137）將會在未來7年內逐步退出網購平台營運商角色，轉型至科技推動者。不過香港電視副主席兼行政總裁王維基，隨即於社交媒體留言表示「這是一個唔（誤）解的報道」，強調港視無意退出網購市場。

港視隨後亦澄清，王維基指集團將電子商貿營辦商轉型至科技推動者，在香港引入更多競爭，協助建立更多有規模的網購平台，令香港消費者有更多選擇，集團會拓展科技推動者的業務範圍，但絕對無意退出本地的網購平台。

王維基出席GS1HK高峰會時表示，於未來7年會「淡化」他們作為網購營運者的角色（We will play down our operator role），並支緩其他有意搭建網上購物商場的營運商提供技術支援。不過有傳媒報道指他會「退出」網購平台，王維基立即於該報道下留言澄清，他真正的意思是「我們要在香港引入更多競爭，協助建立更多有規模的網購平台，令香港消費者有更多選擇。」

另外，王維基在會上亦表示，集團將與時裝零售商I.T合作，支援對方建立一個全新網上購物商場，預計會於今年第4季啟用，視旗下零售商可自行決定是否選擇讓產品同時在兩個平台上架，但或會被徵收不同佣金。

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