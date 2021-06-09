【本報訊】經營HKTVmall的香港電視（1137，將易名為香港科技探索）去年成立網上購物商場業務Shoalter Technology，Shoalter首名客戶是時裝品牌I.T，擬第四季啟用。港視昨早舉行股東會，副主席及行政總裁王維基指與I.T的合作僅為提供平台技術，目標是尋找多兩、三位客戶。王言談間暗示不會考慮收購電視廣播（511，TVB）。

有股東問及Shoalter與I.T的合作，王維基表示，港視的角色為提供平台技術，「點營運商場就交返畀合作夥伴去決定」，目標找尋多兩至三個類似I.T的客戶，如有新合作所需時間不會較第一間長，約需時半年左右。集團財務總裁黃雅麗補充，公司合作以交易額按比例的授權費等為主。此外，在海外發展業務方面，預期三至五年海外業務收入為香港的數倍，但詳情不便透露。

股東否決王獎勵股份

其後股東追問王維基，是否因為海外業務前景，故向其授出購股權對賭股價，他重申非「賭」，而是基於香港業務假設未來五年內，商品成交金額（GMV）能達120億至150億元，海外業務亦有「好多機會」所致。

此外，因TVB股價低殘，加上早前王熱衷於媒體製作，問到會否「趁TVB股價低殘買起佢」，王維基表示，公司發展方向明顯，在電子商務根基紮實，現時主力在海外輸出技術，這個方向不會改變，故「過去嘅由得佢過去」。

另港視股東會其中一個議案是向王維基發行合共最多4,579.93萬股關連獎勵股份，結果議案遭51%反對票否決，其他則獲大比數通過。這筆股份按昨日收市價9.81元計，約值4.5億元。