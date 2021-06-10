在中港澳經營9間酒家的龍皇集團（8493）股價今早大跌超過8成，由開市時報2.2元，急跌83.6%，最新報0.36元，市值由逾3億元跌至只剩5,180萬元。

名廚黃永幟「幟哥」為龍皇集團行政總裁，近星期分別減持集團股份，於6月1日、3日及4日合共出售3956.76萬股，以每日平均價計數，合共套現約8,596萬元。根據港交所權益披露顯示，黃永幟的持股比例由40.2%降至12.72%。龍皇集團早前公司公佈十合一，並以臨時代號（8556）交易，黃永幟現持股市值僅餘約658萬元。

龍皇集團於上月11日，公佈截至今年3月底止未經審核首季業績，營業額4,914.9萬元，按年跌14.7%；虧損收窄至500.8萬元，去年同期蝕913.2萬元；每股虧損0.35仙，不派息。

今年2月，龍皇集團指公司正面臨著嚴峻的營商環境，澳門威尼斯人度假村酒店的澳門酒家已於2月4日起暫停營業兩周，而香港ICC及黃埔分店亦分別暫停營業，初步為期10天，至於其他酒家的營業時間將臨時作出調整。

不但分店要暫停營業，於今年3月，也遭股東之一、商人黃浩沽貨。披露權益顯示，黃浩當時在場外以每股約0.047元，減持1560萬股，套現73.3萬元。是次為黃浩首次減持龍皇，持股百分比由5.25%跌至4.17%，持貨市值282萬元。由於其持股量低於5%的須予披露門檻水平，因此他之後若再減持，不再需要申報。

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