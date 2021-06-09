【本報訊】美國長債息顯著回落，10年期及30年期美債孳息齊創三個月低。標普500指數貼近紀錄高位。美版連登仔Reddit投資論壇WallStreetBets追捧的網紅股新星Clover Health Investments及Contextlogic有炒作，於美股開市後曾彈升近三成，然後急速回落。

美國5月消費物價指數據出爐前，投資者觀望美國財政部周三中午拍售約值380億美元的票據反應。

美國長債息向下，10年期美債孳息昨日曾見1.4705厘，30年期美債孳息回落至2.1483厘水平，兩者均創今年3月以來最低。彭博指即使美國通脹再攀升，近日美長債息持續下滑，反映投資者押注聯儲局本月議息未必提出大刀闊斧的貨幣政策調整，例如縮減買債規模等。本港昨晚約10時37分，紐約股市好淡爭持。道指先跌後回，報34631點，升31點；標指升4點，報4231點；納指報13955點，升30點。

英盼金融業豁免最低稅率

《金融時報》昨引述七國集團領導人峯會消息人士稱，英國財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak）正在爭取金融服務業可豁免於全球最低企業稅15%計劃，辛偉誠擔心總部設於倫敦的跨國銀行將受新企業稅率影響，他下月有意於20國集團財長和央行行長會議提出，英國財政部對報道未予置評。