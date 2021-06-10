金發局報告引用多項調查顯示，香港近年已成為區內網絡攻擊的主要目標，當中金融股務業面對的風險日益增加。然而，香港金融機構的應對能力參差不齊，建議立法保護網絡空間、統一各項金融規例，及培訓人才等。

自香港引入虛擬銀行、虛擬保險公司等虛擬金融服務，網絡安全與金融服務業息息相關，加上疫情下，不少金融機構實行遙距辦公的安排日益普遍。去年香港企業的整體網絡安全準備指數為46.9，而金融服務業的準備指數得分為6個行業中最高，為62.9分。

然而，金發局指出各機構的應變能力不盡相同，大型機構有能力增撥資源提升網絡安全基建，而小型機構只能守成。

金發局就政策、法律及監管、運作三方面作出建議。政府可為香港制訂專門的網絡空間安全路線圖，以更明確的方式制訂短期、中期及長期的優先事項及可行項目。 統一各項金融規例，透過證監會、金管局及保監局組成跨機構督導小組，另亦可考慮制訂綜合的網絡空間保護條例，條例至少應涵蓋問責、發牌架構。

就人才短缺問題，該局建議香港可參考澳洲、內地及新加坡的做法，長遠建立一個網絡安全培訓機構。短期則可以推行核准網絡安全認證計劃及專才資助計劃。

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