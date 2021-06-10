新地（016）天水圍Wetland Seasons Bay料短期內開售，同區現二手高價。中原地產陳思麗表示，市場入市氣氛高漲，栢慧豪園6座頂層兩房單位，實用面積502方呎，連天台，外望西部通道及海景，景致非常開揚，開價738萬元，剛以708萬元成交，呎價14,104元。撇除今年初一宗內部轉讓個案，是次成交價創屋苑兩房單位新高。

陳思麗指，買家為同屋苑租客，趁低息環境、「供抵過租」購置安樂窩，居於同屋苑一段時間，認為環境舒適，見有心儀單位，立即入市。原業主則於2014年11月以440萬元買入單位，持貨6年多轉售，賬面獲利268萬元，單位期內升值61%。

Park Yoho Genova鄉郊盤785萬蝕讓

近年高價開售的新界鄉郊新盤，雖然居住環境舒適，風景漂亮，但由於位置隔涉，業主賣樓往往要蝕讓。新地元朗Park Yoho再錄蝕讓成交，一個兩房單位剛以785萬元買入，較業主3年前買入價低約2%。

市場消息指，Park Yoho Genova 18A座中層A室，實用面積576方呎，2房連儲物房間隔，業主2018年1月以799.76萬元一手買入，原本叫價850萬元放盤，但最後減到低過買入價才有買家承接，成交價785萬元，呎價13,628元，未計釐印費及代理佣金等使費，賬面蝕讓近15萬元離場。

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