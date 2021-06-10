拜登擬重建美歐聯盟關係，剛抵達英國。外媒報道，美歐擬聯手改革WTO（世界貿易組織），以抗衡中國。

《彭博》取得將於6月15日舉行的WTO會議的結論草案副本報道，歐美峰會期間雙方領導人將承諾致力改革WTO，杜絕參與國試圖利用現行規則作不公平行為。草案批評中國加入世貿組織20年間，透過WTO規則運用多達5,000億美元的國家援助，在多個領域催生了具領先地位的企業，包括機器人、飛機和電動車等行業。一份2020年的美國報告指出，北京的工業計劃或導致供應過剩，令西方企業流失工作和生產。

美歐正打算改革WTO規則，對工業補貼、國有企業的不公平行為，以及其他扭曲貿易和市場的做法，制定更有效的規則，並致力於解決中國的經濟脅迫。為遏制中國的工業補貼制度而大規模修訂WTO規則，或代表著自中國入世後國際貿易規則的最重要一項改變，該社更形容為「標誌著全球貿易體系的一個新時代」。

拜登周三在啟程前往英國參加七國集團會議之前告訴記者，他訪歐目標是加強美歐聯盟關係，並向普京和中國表明，美歐間緊密無間。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略