【本報訊】央行開發數碼貨幣，已成國際金融科技發展趨勢，金管局前日公佈將成立跨部門工作小組，探討本地零售層面發行「港元數碼貨幣」（e-HKD）的可行性。剛巧該局前舵手陳德霖，卸任後成立並擔任董事會主席的圓幣錢包科技公司，亦聚焦開發包括港元在內的跨境貿易企業電子錢包支付方案，並正向該局申請儲值支付工具（SVF，俗稱電子錢包）牌照，圓幣錢包指未來若數碼港元面世，或可支援共贏。

對於圓幣發展計劃會否與金管局有重叠之處，圓幣錢包發言人回覆，圓幣錢包系統主要是為企業客戶提供便捷及安全的跨境貿易支付方案，錢包會支援區內貿易常用的貨幣，包括港元及嶄新開發的圓幣（由人民幣、日圓及港元組成的計賬單位）。金管局提議進一步研究e-HKD的可行性，包括批發及零售層面，由於未有太多細節，該公司不宜作具體評論，但未來若數碼港元面世，原則上圓幣錢包系統亦可支援e-HKD作為支付的其中一個幣種，並為e-HKD使用提供一個活躍場景，產生互利共贏局面。

據悉，暫時為止圓幣錢包與金管局並無就數碼港元課題接觸。另一SVF持牌人八達通發言人回應指，該局剛提出的「金融科技2025」策略，有關研究數碼港元可行性部份，八達通仍需時了解詳情方可回應。