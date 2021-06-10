市場氣氛暢旺，不少投資者趁機沽貨套現，其中資深投資者、優品360（2360）主席林子峰最新則5,200萬元，沽出香港仔一地舖。

據土地註冊處資料，香港仔湖北街16號地舖連閣樓，總面積達1,720方呎，早前以5,200萬元轉手，呎價約30,233元。原業主為兆興國際投資有限公司，董事包括林子峰；其於2015年4月以4,380萬元買入上址，賬面獲利820萬元，物業逾6年間升值約19%。

鷹君集團高層斥5,200萬購油塘工廈單位

油塘工業區逐步變天，財團陸續在區內購入工廈重建發展。區內草園街華順工業大廈一籃子單位，新近以5,200萬元易手，買家為鷹君集團高層或相關人士。

新近易手的華順工業大廈，位處草園街4號，鄰近恆基地產(012)旗下嘉賢區、宏安地產旗下曦臺，大廈高層B至D、G及H室，涉及樓面約1.68萬方呎，連同一個車位於上月以5,200萬元售出，呎價約3,095元。

按土地註冊處資料顯示，是批工廈單位獲買家Sunrise Success Limited登記買入，公司董事為羅嘉瑞(LO KA SHUI)、羅俊謙(LO CHUN HIM ALEXANDER)，簡德光(KAN TAK KWONG)，與鷹君集團高層人士名稱相同，料屬有關人士購入。其中，羅嘉瑞為鷹君集團主席及董事總經理，羅俊謙為其兒子。

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