紅星美凱龍家居集團（1528，下稱紅星）H股今年以來只升4％，落後於A股（滬：601828）的21％升幅，股價又較A股折讓高達61％，具復蘇概念，追得過。

1) 紅星是國內最大的家居裝飾及家具商場運營商，又以特許經營方式授權經營家居項目，業務覆蓋全國30省市的223個城市，提供31,300個品牌。去年，在全國連鎖家居裝飾及家具行業市場中，市佔率17.1％。

阿里料成第二大股東

2) 紅星A＋H總市值430億元，H股只佔36億元。2019年，阿里巴巴（9988）購入43.59億元人幣A股債券，行使價12.28元人幣（現時市價10.26元人幣），2024年到期，一旦行使權利，阿里將佔A股10％，成為公司第二大股東。

3) 2020年，紅星受疫情影響，營收142.4億元人幣，跌14％；純利17.31億元人幣，大跌61％。

今年首季，營收33.41億元人幣，按年大升31％；純利7.22億元人幣，按年急增84％。上星期，紅星宣佈以23.12億元人幣出售物流業務，估計可賺4.42億元人幣。首季盈利調整為年率計，加上出售物流業務盈利，總數然後打九折，2021年預測可賺30億元人幣，大增73％，預測PE 5.3倍。紅星2015年IPO 價PE為9.2倍，現時折讓逾四成。

4) 紅星今年預測PB 0.31倍，2015年IPO價的PB為1.02倍，現時折讓七成。

★紅星現價4.9元，較六年前IPO價潛水64％。目標PE7.5倍，目標價6.9元，潛在升幅41％，目標價仍潛水近一半。廣發證券睇6.94元。

同場加映：4月23日於2.65元薦買第一太平（142），設目標價3.48元，現價3.12元，較薦買前升18％，跑贏恒指18個百分點。當時薦買理由是公司急不及待回購，其次估值低。

彩客化學（1986）具有一太炒上元素。公司亦急不及待回購，3月26日宣佈末績後，3月29日起至5月27日，共回購26次，佔期內交易日六成半。公司產銷染料、顏料、農藥等中間體，及電池材料，受疫情影響，去年盈利1.45億元，大跌72％，今年情況好轉，預測盈利回升45％，PE 5.4倍，遠低於6年平均的17.9倍，PB 0.63倍，遠低於6年平均的1.53倍。彩客2015年上市，IPO價4.01元，現價1.32元，目標價1.85元，潛在升幅40%。

何車