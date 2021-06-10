和記電訊（215）旗下3香港趁電話卡實名制生效前推儲值卡優惠，首1,100名客戶在百佳、屈臣氏購買10張SoSim儲值卡，會額外送3張。有關儲值卡在2023年2月底才要作實名登記。

每張SoSim儲值卡原價33元，開卡後一個月可有50GB 4G數據，用盡後數據速度會降至128kbps，之後可以每月33元繼續增值使用。不過，上述「10送3」的儲值卡須在購買後60日內啟用。

支持電話卡實名制

對於政府推電話卡實名制，和記電訊執董兼行政總裁古星輝表示，任何有利維持社會穩定、摒除治安風險的舉措，公司都支持，亦在諮詢過程給予政府不少正面意見。

不過古星輝說，政府限每名個人用戶最多向每間電訊商登記10張電話卡，企業則最多25張，與他們的意見依然有距離，不是最理想，待通訊辦的執行指引出爐，會再表達意見。

至於營運商的權責問題，古星輝表示，會盡最大努力採集政府要求的資料，但公司無法核對所有用戶的身份證，驗證資料真偽的能力有限，望政府有更清晰的法例或指引釐清權責問題。

推實名登記電話卡平台

古星輝又說，公司會推出進行電話卡實名制的平台，同時會開放平台予分銷商使用，不過初步估算平台開發成本達7位數，望政府可提供補貼。

被問到會否將成本轉嫁消費者時，古星輝笑言每張SoSim儲值卡僅售30多元，難以轉嫁成本，強調公司策略是提供良好服務，擴大客戶基礎，而非轉嫁成本。

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