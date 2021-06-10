彭博引述消息人士報道，長實 （1113） 擬放售英國倫敦甲級寫字樓5 Broadgate，目前已與少數潛在買家進行初步討論，意向價為高於2018年買入時的10億英鎊（約109億港元），惟仍未達成任何協議。

瑞銀自2015年起租用該物業作倫敦總部，承租逾70萬平方呎，涉12層寫字樓樓層，可容納5,000名員工，承租期至2035年。

長實於2018年收購該項目，當年負責收購的執行委員會成員馬勵志曾稱，5 Broadgate與長實出售的中環中心相比，呎價僅及中環中心三分一，運用出售中環中心所得四分一金額購入該物業，每年可得租金收入接近中環中心一半，而租金回報率較中環中心高接近1倍。本報曾報道，5 Broadgate的租金收入料為4億元，即租金回報率近4%。

長實發言人暫未回應事件。長實今日收報52.6元，升1.94%。

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