【本報訊】住宅樓市交投熾熱，成交量急增，連帶政府印花稅收入都大豐收。稅務局公佈，5月雙倍印花稅（DSD）按月大升七成半，帶動全月三大辣稅收入按月大增逾六成至14.05億元。買家印花稅（BSD）涉及宗數達114宗，為一年半新高，涉及稅額則按月回升2.39億元。

總括而言，首五個月印花稅收入達42.791億元，按年增加7%。

雖然關口至今尚未開通，但海外買家已經開始重歸本港樓市。稅務局資料顯示，買家印花稅止跌回升，稅額按月由1.864億元上升28%至2.39億元，涉及宗數則由62宗大升84%至114宗，創2019年12月以來高位，即約年半新高，惟平均每宗成交涉及金額按月下跌，由300萬元下跌至209萬元，跌幅近三成。

投資者入市 DSD多75%

至於反映投資者入市的雙倍從價印花稅（DSD）稅額更達11.481億元，按月大增近七成半，涉及478宗成交，按月由240宗上升近一倍，但平均每宗成交涉及稅額按月有所回落，由275萬元下跌近12%至242萬元。其中住宅從價印花稅稅額都高達11.448億元，較4月的6.545億元大增七成半，涉及宗數則由239宗增加近一倍至474宗。

晉環40買家至少買兩伙

至於額外印花稅（SSD）稅額則按月由2,388.2萬元下跌至1,793.8萬元，按月少近25%，涉及宗數則由43宗跌至36宗，按月少逾16%。今年首五個月三大辣稅收入總和為42.791億元，較2020年首五個月總收入39.975億元大增7%，相信主要由於去年首季肺炎疫情剛剛爆發，為市民對疫情最為擔心的時段。

5月印花稅稅額大增，主要由於連月來大型新盤接連推售帶動。以上月銷情熾熱的黃竹坑鐵路上蓋項目晉環為例，項目至今售出約600伙單位中，有過百宗成交都為大手買家，即最少買入兩個單位的買家買入，共涉及40名買家。

逾110宗成交共涉及高達24億元成交金額，如果全部買家都需要交付雙倍從價印花稅，即涉及稅款最高可達3.6億元，已經佔上述5月住宅從價印花稅11.448億元的31%。

以最保守的計算方法，假設40名買家全部是以首置入市，扣除最昂貴一宗成交，涉及成交金額都達14.1億元，而涉及稅款達2.115億元，已佔11.448億元的18.4%。但這些買家中，其實包括了百老匯家族及呂麗君等名人，已知肯定需要交付雙倍印花稅，即實質涉及稅額只會有增無減。