昨日宣佈內部重組的香港航空，今天開始向全體香港員工發放帶薪假（Long Pay Leave）申請信，包括機師、機組人員及地勤員工，員工可選擇放6個月或9個月，相應獲得1個月或2個月人工，放完假後才發放。

港航正式向全體員工發信，全體機師、機組人員及地勤員工都可申請參與帶薪假計劃，部門負責人以上的職級可豁免。有關計劃實施期由7月至明年3月，員工可選擇放6個月無薪假，換取相等於1個月的固定薪金，或放9個月無薪假，收取相等於2個月固定薪金。但薪金會在放完假後的一個月開始發放。計劃申請期於本月15日截止。

帶薪假期間所有醫療保險、旅遊福利、年假及法定假期均會保留，而其他假期會暫停。港航指，帶薪假完結前一個月會通知復工，最終薪金按實際放假時間比例計算，而如果完成帶薪假後沒有復工，將不獲發工資。

港航表示，了解有些員工是家庭唯一經濟支柱，但其他員工可能需要放長假陪伴家人、學新技能或尋求其他興趣，故有關計劃會為全體員工而設。

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