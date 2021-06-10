轉眼間6月份已經踏入第二個星期，當人人都說五不窮六也不絕的時候，不知為何我對港股表現總有點戒心，當然我並不是要大家開Put沽空做淡。

過去一星期環球金融市場，有兩個影響深遠的焦點，分別是七國集團峰會前夕，七國集團財長歷史性地達成共識，制定全球徵收最低15%企業稅稅率協議，以及美國總統拜登簽署行政命令，「加碼」制裁美國認為跟內地軍方有關連企業至59間，包括中國移動（941）等三大內地電訊商和中芯國際（981）等。那麼對股票市場影響呢？最受影響當然是那些海外市場賺取利潤，卻把盈利保留海外避稅的國際大型科網企業，對香港股票市場影響較為輕微。至於美國加碼制裁中國企業，已是司空見慣，兩國繼續拳來腳往，沒完沒了也是預期之內，對股市衝擊着實有限。

那麼，為甚麼港股踏入6月份表現好像洩了氣呢？首先，新股市場氣氛改善，不論是京東物流，還是已截止認購的時代天使科技，認購反應同樣不俗，認購新股資金被凍結，或多或少影響市場氣氛。但最為關鍵的是，市場仍然關注各國央行，會否因應目前通貨膨脹情況，即使並未推出，而只是「出口術」，提一提「收水」時間表，特別是美國聯儲局，即使只是放風聲，股票市場氣氛或多或少會受到影響。會看港股，情況也同樣，恒生指數繼續在20天線爭持，科技指數即使已見底，卻仍然反彈乏力，在牛熊分界線250天線徘徊。

事實上我並不太悲觀，只是認為恒生指數6月份絕對有機會回落至28,000點水平，但不會下破上月的低位。

當然，買中股份指數上落影響也不大，上月推介兩隻股份比亞迪（1211）和吉利汽車（175）繼續高位整固，上週推介美股Oatly(OTLY)週二再創上市新高，表現算是有所交代。

隨着本港疫情持續受控，零售市道持續出現改善，除了民生所需餐飲零售行業，就連鐘錶珠寶奢侈品銷售亦明顯出現增長。筆者作為一位腕錶收藏者，不難發現一個情況，就是那兩個最受歡迎腕錶品牌，長期供不應求越來越嚴重，即使願意付「溢價」仍然一錶難求。

這點實在不難理解，以往一年去三四次旅行的中產朋友，冇「Trip 出」又有閒錢，當然會買錶獎勵自己。

結論是甚麼，就是短炒的朋友可以留意一下，英皇鐘錶珠寶（887）和周大福（1929），哈哈。

金利豐證券研究部執行董事黃德几Dickie

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