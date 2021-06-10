美國昨晚公佈5月份CPI數據，執筆時全球市場腳震震，輿論似乎相當關注通脹、滯脹問題。投資者究竟係咪嚴陣以待？恒指連跌第七日、成交逐步縮減，的確有幾大影響。不過，個股繼續輪流炒，如果你近一個星期一路喺度驚一粒數據，因此唔入市，你望返轉頭，航運股、部份低估值科技股、新能源股等等，一批長線具投資價值嘅板塊，已經飛到唔知去乜位。如果中長線投資，其實只需要避開大跌浪，例如類似舊年3月嘅環球股災，其餘時間，將好股揸實就OK。

換轉幾年前，恒指連跌7日，好多股都會跟跌，但係投資者越嚟越精明，去到𠵱家呢個年代，股市指數跌，只係代表某啲股票形勢不利，例如人行唱淡人民幣，令內銀股表現走弱，不過，美債息下跌，優質周期股又有得升，投資者懂得分辨唔同行業、唔同股份面對唔同嘅環境，即使喺同一時間點都會有向好有向壞，冇咁容易一時三刻受到市場氣氛左右。

優質股，投資者會選擇快人一步買得到，令到股票價格往往喺時間上超前好多去反映未來嘅基本因素。如果驚住粒人人都驚嘅CPI數據，而嚴重影響到投資部署，就想做長線少少嘅投資都好難了。

晉佳

fb.com/advanceguy1