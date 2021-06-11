位處尖沙嘴廣深港鐵路旁的西九商業地王，新地(2019)年斥資422.32億元投得，成九龍地標式巨無霸商業項目。新地早前已向城規會申請興建20至30層高商廈，不過，因應年初就申請放寬建築物商度限制遭城規會否決，新地作出司法覆核，並提供修定方案，將物業商度下降6%，擬建兩幢外型似「鑽石」的商廈，則修定為「花瓣狀」商廈。

西九商業地王發展地積比率5倍，後修定至寫字樓部份地積比4.05倍，可降樓面逾256.18萬方呎，較早前已獲批方案少一成樓面，而商業及零售樓面地積比0.95倍發展，較早前增90%至樓面60.27萬方呎。至於，擬建的兩幢商廈，早前提交方案外型似「鑽石形」商廈，是次修改為似「花瓣狀」設計，外型具流線型，建築物高度在主水平基準上148米，樓高19至30層。

新地荃灣帝景酒店申改劃作住宅 涉661伙

土地資源短缺，發展商為增加住宅供應，奇謀百出。繼長實（1113）申請改劃旗下酒店作住宅用途後，最新新地（0016）亦就旗下酒店，向城規會申請改裝成住宅，涉及661伙。

資料顯示，申請地點為荃灣汀九青山公路帝景酒店，地盤面積約6.92萬方呎，申請將綜合發展區、綠化地帶和顯示為「道路」的地方改劃為住宅（乙類用途，以4.85被地積比，發展為住宅樓面不多於31.6萬方呎的住用總樓面，並包括1.81萬方呎住客會所，涉及不多於661伙住宅單位。

申請人指，撇除申請地點，現時荃灣區有6所酒店，共提供3,786間酒店房間，而未來5年内荃灣附近地區特別是大嶼山，也會有新的酒店會落成，共能提供約2,954間酒店房 間，因此酒店供應不會受影響。反而本港住宅供應日益短缺，因此申請人望將酒店用途改建成住宅，以增加供應。申請人又指方案為整幢酒店改裝，不會增加現有樓宇高度及樓面面積。另外方案亦將提供一間60個名額的長者日間護理中心。

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