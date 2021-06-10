港股連跌七日，但累積跌幅只有742點（2.5%），屬典型「慢落珠」格局，於50天線附近縮成交靠穩，說好當然不好，但說差卻又日日有板塊炒，唔貪心短炒一樣搵到食。

揀股炒之前，最好掌握一些宏觀主題，例如日前阿爺公佈CPI數據低於預期，睇落通脹風險不高，但PPI就按年飆升9%，創金融海嘯以來13年新高，所反映的就是原材料價爆升，但又無法轉嫁至消費者身上，企業盈利自然大幅下降，因此近日魏力已不斷提醒，資源股及工業股要先行迴避。

全球滯脹風險不斷升溫，高息防守美股如SPG、CIM；基建股如AMT、EQIX等都獲資金追捧，配合十年期美國債息近日急跌（意味債價上升），這反映資金正在尋找避風港，風險胃納正在下降，但美國三大指數仍在高位徘徊，究竟是整固再上，抑或托住出貨？個人傾向認為是後者。

醫療股屬逆周期行業，防守度較高，但會受集中採購的國策影響，近日阿爺發佈醫用耗材採購指導意見，明確界定採購的方針及範疇。隨着相關政策明朗化，相關股如春立醫療（1858）、愛康醫療（1789）會較受惠，有條件來個反彈，不妨留意。

本人為證監會持牌人，持有春立醫療財務權益

魏力

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