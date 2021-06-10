【本報訊】美國通脹持續強勁攀升，5月份消費物價指數（CPI）按年升5%，續創13年新高。同時，美國上月首次申領失業救濟人數連續六周下滑，令10年期美債孳息一度重上1.53厘，其後又極速回落至1.48厘水平。標普500指數周四美股早段破頂，道指曾彈升逾200點。

美國勞工部昨日公佈，5月消費物價指數按年升5%，是連續兩月創自2008年以來最高；按月升0.6%，為2009年最高。撇除食品和能源價格因素，5月核心消費物價指數按年升3.8%，為1992年以來最勁，按月升幅為0.7%。

市場押注儲局容忍通脹

按各類分項表現，美國上月二手車與二手貨車、家庭家具及營運、新車、機票和服飾等分項指數續升，其中二手車與二手貨車指數按年升7.3%，汽車和貨車租賃指數亦升12.1%。

《華爾街日報》昨日指隨美國經濟活動本月下旬全面重啟，市場已計入通脹升溫問題，但今趟通脹急升會否持續，抑或如聯儲局所言只屬短暫性現象，是華府提供龐大經濟刺激方案及聯儲局是否維持寬鬆貨幣政策的關鍵，投資者亦押注聯儲局將容忍通脹超越2%目標一段時間。據聖路易斯聯儲銀行數據，被市場用作預視未來通脹水平、10年期盈虧平衡通脹率上月曾升越2.5%，為2013年以來最高，昨日回落至2.32%。ActivTrades分析員向Pierre Veyret昨稱，若美國通脹一如聯儲局預期僅暫時性，很大機會刺激美股上揚。

標指昨創歷史新高，曾觸及4249點。約本港周四晚上10時25分，標指報4242點，升22點；納指重上14000點，報14002點，升90點；道指升165點，至34612點。歐洲央行本月議息後宣佈按兵不動，並調高今年GDP及通脹預測，料今年通脹為1.9%。