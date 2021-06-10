金管局近日公佈「金融科技2025」路線圖，了無新意，但背後牽涉到一個耐人尋味的官僚故事。當金管局一邊狠狠鞭策銀行加速數碼化，另一邊金管局「金融科技 2025」卻嘆慢板，所謂的「五大策略」，大部份內容只是2017年版本的延續，創新元素不多。

五大策略中最有睇頭是央行數碼貨幣（CBDC） e-HKD， 算是貼地回應下虛擬貨幣的狂潮，金管局自2017年推出智慧銀行新紀元時，並未高調提及CBDC，直至2018年，時任金管局總裁陳德霖才放話研究CDBC於跨境支付，算是跑贏全球大部份央行。公道講句，credit應該留給陳德霖。

再到余偉文上場近兩年，今次金管局發佈的「Fintech 2025」，卻令人失望地表明相關工作仍在研究中。很難想像這個情況若然發生在科技企業，CEO耗費三年時間也未見成果，會被股東如何問責，幸好我們身處於官僚主義橫行的香港，萬方有罪，罪在民身。

陳德霖退任金管局總裁一職後，於去年10月創辦圓幣銀包科技公司，但至今似乎尚未見到deliverables，連儲值支付工具（SVF）牌照都未申請到。金管局遲遲不肯發出SVF牌照，盲都看到是不想被扣帽子，甚麼利益傾斜前任總裁，官商勾結云云。金管局現在是以時間換取空間，拉布至e-HKD推出市場，削減私營同類產品（例如圓幣）的吸引力，背後盤算果然令人拍案叫絕。

大灣區國舅爺