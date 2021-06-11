歐盟一家私隱監管機構提議對美國電子商務巨頭亞馬遜（Amazon）罰款逾4.25億美元（約33億港元），該筆罰款有機會是在歐盟法之下，對企業處以最高的罰款。

《華爾街日報》引述消息人士報道，盧森堡數據保護委員會（CNPD）在歐盟其他26個國家的數據保護機構分發一份決定草案，對亞馬遜處理私隱的做法進行處罰並提出罰款建議。CNPD是亞馬遜在歐盟的主要私隱監管機構。

據消息人士指出，亞馬遜收集及使用個人數據的方式涉嫌違反歐洲的《通用數據保護條例》，與亞馬遜的雲計算業務Amazon Web Service無關，但消息人士未有詳述針對亞馬遜的具體指控。據《通用數據保護條例》要求，企業如果使用個人數據之前，須得到當事人的同意，否則將面臨巨額罰款。

報道指亞馬遜發言人拒絕回應相關消息。而亞馬遜早前表示，其客戶私隱是十分重要，並遵守其營運國家以及地區的法律。而CNPD發言人則表示，監管機構不得對個別案件發表評論。

在草案成為最終決定之前，它必須得到其他歐盟私隱監管機構同意，而這個過程可能需時數個月，或者會導致罰款金額有變動。而今次CNPD提議的罰款，佔了亞馬遜2020年淨收入231億美元的2%，以及其3,860億美元銷售額的0.1%。據《通用數據保護條例》，監管機構最高可處以公司年收入4% 的罰款。

早前美國科技巨頭Google亦與法國競爭管理局就網絡反壟斷案達成和解，同意向法國支付2.2億歐元（約20.7億港元）的罰款。因為Google濫用網絡廣告主導地位提供業務及其工具存在其他形式的自我偏好（self-preferencing），即給予額外的自我優待，排擠其他同類平台，損害競爭對手利益。

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