本欄內險股薦買「常客」人保（1339）與財險（2328），薦買理由是薦買時數一數二最平，今年分別上升18％與27％，大大跑贏同業。新華保險（1336）今年跌7％，現已成為同業中PE最低一員，而股息率則第二高。

1) 新保2011年上市，IPO價28.5元。十年下來（今年預測賺167億元人幣，上市年賺28億元人幣），盈利大增5倍，但現價28.15元，反低於當年。過去十年，股數並無增加，EPS增幅與集團盈利增幅一樣。

2) 2020年，新保總收益1,886億元人幣，增18%；純利142.9億元人幣微跌2％；上半年按年少賺22％，下半年按年多賺51％。去年稅項支出11.9億元人幣，而前年則有回撥13.4億元人幣，以稅前盈利計，業績仍增17％，在疫情時期有此增長，應該收貨。

新華保險PE 4.4倍

3) 今年首季，新保營收824億元人幣，按年增19%；純利63.05億元人幣，按年大增36％，並已相等於去年全年的44％。預測全年賺167億元人幣，增17％，預測PE 低至4.4倍，較6年平均13.2倍折讓67％，同業中最低。同業平均6.4倍。

4) 新保今年預測PB 0.64倍，較6年平均1.49倍折讓57％，在同業中僅高過人保及中國太平（966）。同業平均0.78倍。

5) 新保往績股息率5.9厘，預測6.5厘，較6年平均高出4厘，僅次於財險。同業平均5.2厘。

★上月7日於30.1元薦買新保，現價28.2元，跌後買入回報更佳。目標價重溫：43元，潛在升幅52％。大和睇52元，聯昌睇48.5元。

同場加映：順豐控股（深：002352）建議收購嘉里物流（636），今年2月10日公佈，距今已有四個月， 應該快有後續。收購每股作價26.08元，較建議宣佈前停牌價23.45元高出11％，復牌後最高25.9元，現價23.2元。

嘉里物流會先派特息，現時買入1股嘉里物流，成本23.2元，將收取特息7.28元，成本降至15.92元，而接受收購作價為18.8元。15.92元變18.8元，回報高達18％，未計使費，當然這是假設收購成事。若一切順利，買嘉里物流收息賺差價回報18％，估計需時只兩三個月，諗得過。另一個做法，是一半接受順豐的收購，斬邊留邊，等順豐將嘉里物養大。物流股估值極高，且看中通快遞（2057），預測PE 32倍，PB 3.2倍。

何車