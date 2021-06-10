【本報訊】樓市交投熾熱，不少重磅物業均錄承接。有本地傳媒報道，由億京牽頭的財團向合和購入九龍灣國際展貿中心，作價105億元，總樓面177.5萬方呎，平均呎價逾5,900元；若落實成交，為今年以來最大宗物業買賣。

《星島日報》引述消息人士指，億京合組的財團就重建物業制定兩個計劃，包括重建成甲級商廈，以及向城規會申請將地皮改劃住宅用途並補地價，主要看中九龍灣國際展貿中心佔地大、接近啟德區，屬市區罕見的大型項目；而有關收購已安排銀團貸款，料由三間銀行組成。本報向億京集團有關人士查詢上述收購事項，惟發言人指，暫未有資料可透露。

據了解，是次出價財團，除億京集團外，組合以信置（083）及資本策略（497）呼聲最高，因三間集團早於六年前已曾合作，共以30億元投得九龍灣偉業街38號地皮，及後發展為富臨中心。

ViuTV承租面積達七萬呎

翻查合和早年仍為上市公司時的資料，其中2018/2019年中期報告透露，集團當時與ViuTV等機構簽訂新租約，帶動平均呎租按年升至每方呎約18.1元，以ViuTV承租總面積達七萬方呎計，機構每月涉及月租至少126.7萬元。

1987年，合和及長實（1113）聯手投得九龍灣國際展貿中心地皮，各佔五成權益，合和隨後買下長實權益，成為獨資發展商。該地皮原僅作工業及展覽用途，至2005年合和向政府補地價逾2億元，將部份樓面改作零售及寫字樓。

事實上，合和並非首次出售主要資產，其中2017年底，則售出集團持有約66.69%合和公路基建、即現時灣區發展（737）之股份，涉資98.65億元；另集團隨後又在2019年斥資212億元私有化。