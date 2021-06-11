電視廣播（511，TVB）又有高層地震。據了解，除了李寶安轉任顧問，余詠珊及杜之克辭職外，李寶安昔日猛將譚錫揚（SY Tam）亦離開公司，怎料此舉引起另一輪風波。譚錫揚在TVB主管企業事務，職位為助理總經理。他曾在政府新聞處工作41年，除了就無線公關提供建議，任職後有關政府廣告都由他接洽。

消息人士指，由於黎瑞剛欲「清除陳國強餘黨」，下令譚錫揚辭職，但此舉卻觸動了政府大客，或令其廣告收入大減。「廣告已經比mirror打得好勁，廣告費已減無可減，依家仲影響政府條大水喉！」亦指出由於TVB不會予政府提供廣告折扣優惠，令其收入雪上加霜。

另一消息人士指，譚錫揚現正休假，已沒有回公司上班，其職位已由一位叫「Bonnie」的人取代，「嚟自電影界，由王祖藍派過嚟嘅。」TVB發言人回覆本報時重申不會回應本報查詢。

高層逐一震走

2013年港視（1137）打電視大戰，當時李寶安出招加強陣容，請來新聞處前助理處長譚錫揚出任行政辦公室集團總經理助理一職，為李寶安的私人助理。至2016年，當時63歲的曾醒明「被退休」，但65歲的譚錫揚卻升為助理總經理，引來市場猜疑。

本報4月曾報道，李寶安被指積極「插旗」，引入多名曾效力亞視的舊部，包括副總經理（法律及國際業務）陳樹鴻、副總經理（節目及製作）杜之克、負責企業事務的譚錫揚及余詠珊等，余詠珊已及杜之克相繼離開公司，向譚錫揚「開刀」則顯得相當合理。

譚錫揚在TVB期間雖主管對外事務，但鮮有向傳媒發言，如去年有歌手染疫，譚錫揚以公司發言人稱「會A、B Team防疫」，至2019年亦為公司裁員解畫，較曾醒明時期低調得多。

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