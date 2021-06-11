據內媒報導，網上流出一張騰訊（700）遊戲旗下光子工作室的內部通告。通告顯示，自6月14日起，光子工作室將嚴格遵守週三健康日的作息要求，週三下班時間為下午6時，除週三以外，工作日不得晚於9時離開辦公區域。週末和假日全部按照國家法定安排休假。

據該通告，光子工作室要求日常管理要嚴守「周三健康日」作息要求，如需員工加班要提前申請。

內地科網企業一直流行「996」，即早上9點上班，晚上9點下班，每週工作6天的工作時間制度；另外亦有「886」，即早上8點上班，晚上8點下班，每週工作6天；以及「007」，即每日24小時不斷工作。這種職場工作文化一直引起社會關注，阿里巴巴（9988）創辦人馬雲曾指出，找到喜歡的事，不存在「996」這個問題；不喜歡不熱愛，上班每分鐘都是折磨。

騰訊遊戲自研工作室體系的「週三健康日」制度最早始於2016年，按規定員工在周三下班時間為下午6時。此前上海遊戲公司莉莉絲和心動網絡都曾經公開表態「不強制996」加班。

光子工作室為騰訊互娛旗下四大自研工作室之一，多款知名遊戲產品如《和平精英》和《歡樂斗地主》等均出自該工作室。

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